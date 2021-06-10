Сейм Латвии разрешил прокуратуре обыски и заключение под стражу бывшего начальника правоохранительного ведомства Яниса Адамсонса по обвинению в шпионаже в пользу российской стороны.

Об этом передает портал Delfi.

Латвийская пресса сообщает, что прокуратура расследует 43 эпизода с вероятным шпионажем Яниса Адамсона в пользу России: по данным следователей, депутат последние годы предоставлял России секретную информацию о бюджатах и закупках в латвийской армии.

Председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис подтвердил журналистам, что дело основано на серьезных доказательствах и задержание политика имеет под собой веские основания.

Служба государственной безопасности Латвии пообещала предоставить информацию о деле после завершения неотложных следственных мероприятия.

За выдачу депутата Яниса Адамсонса в руки правосудия проголоовали 69 депутатов, против 5.

Янис Адамсон некоторое время работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Сам политик прокомментировал, что не понимает, что ему инкриминируют, по его версии, все эпизоды шпионажа вытащили из его публичных интервью.

Напомним, в Италии обвиняют офицера российского посольства и офицера Военно-морского флота Италии в шпионаже в пользу России. Их арестовали.