Майя Санду, исполняющая обязанности президента Молдовы, презентовала новый закон, направленный на предотвращение коррупции. Согласно нему, чиновники Молдовы могут утратить свое имущество, если не смогут доказать законность его приобретения.

Об этом сообщает информационный портал Gagauz.

Глава государства объясинила, что новый нормативный акт создан для наказания должностных лиц, систематически промышляющих коррупционными схемами.

— Даже при высоких зарплатах они не могут доказать, откуда у них такое дорогое имущество. (…) Система своих защищает, они не хотят, чтобы что-то поменялось, — представила свою позицию Майя Санду.

При этом она добавила, что закон не должен делать исключений и перед ним будут отвечать чиновники любого уровня.

Напомним, Министры иностранных дел Украины и Молдовы во время встречи в Киеве обсудили, среди прочего, подписание соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.