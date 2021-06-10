Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ничего не мешает Германии предоставить оборонительное оружие в военном конфликте с Россией, это вопрос политической воли.

Как передает «Укринформ», такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции в Берлине с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Министр иностранных дел Украины напомнил, что Украине оружие нужно не для захватнических войн, а для защиты своих территорий от агрессора с востока.

— Украина — это государство, на которое напали, которое защищается. Она не использует оружие для того, чтобы захватывать чужие территории, убивать граждан другого государства в войне. Поэтому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим, — признался Дмитрий Кулеба.

Украинский министр акцентировал, что нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало возможность Украине получать или покупать оружие за рубежом, а также нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет продавать оружие Украине.

В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Германия имеет право на принятие таких решений, и поблагодарил за сосредоточенность ФРГ на политическом урегулировании войны на востоке Украины.

— Германия является суверенным государством. Она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными. Мы благодарны Германии, что она сосредоточивает свое внимание на политическом урегулировании, и мы надеемся искренне, что именно эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать наши территории, — отметил министр.

Вместе с тем глава украинской дипломатии выражает опасения за возможность эскалации ситуации и новых атак со стороны России.

— Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия (по политическому урегулированию, - Z) не завершатся успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия является вооруженной более современным оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении, — призвал к бдительности Дмитрий Кулеба.

Немецкий министр выразил надежду, что к этому сценарию дело не дойдет, и «‎никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать». Чиновник добавил, что Украина выступает за мирное и политическое урегулирование конфликта, где, по его словам, поддержка Германии абсолютно фундаментальна.

Дмитрий Кулеба передал немецкому коллеге позицию Украины: «‎нормандский процесс» должен двигаться.

— Я заверил Хайко в том, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел России Лавровым в четырехстороннем нормандском формате как о безопасности, так и политических вопросах урегулирования. Но мы хотим очень четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования, — отметил глава украинской дипломатии.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал претензии российских политиков из-за формы футбольной сборной Украины с картой страны.