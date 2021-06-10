Предполагаемый виновник пощечины французскому президенту Эмманюэлю Макрону предстал перед судом в этот четверг, 10 июня. За свою акцию он может провести в заключении до трех лет.

Об этом сообщает Le Figaro.

28-летний Дамьен.Т, проявший агрессию против главы Республики, предстал этим утром перед судом. Мужчина признал, что «нанес удар по главе государства и произнес слова, осуждающие политику».

Он также сказал, что был близок к «движению желтых жилетов» и разделял «традиционные политические убеждения правых или ультраправых», но не «принадлежал к какой-либо партии или активизму». Что касается его мотивации, он сказал, что «действовал инстинктивно и «не задумываясь», чтобы выразить свое недовольство».

Автору пощечины президенту республики грозит 3 года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Напомним, французского президента Эмманюэля Макрона ударил по щеке мужчина, которому он пожал руку.