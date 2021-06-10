Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО «НАШ 365» (логотип «НАШ»), город Киев, и за нарушение требований украинского законодательства применил к вещателю предупреждение и штрафную санкцию на сумму свыше 110 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

— Внеплановая невыездная проверка вещателю была назначена по результатам мониторинга эфира телеканала за 4 февраля 2021 года. В этот день зафиксирована прямая трансляция передачи «Марафон» в 15:04, в которой принимал участие народный депутат Украины VII и VIII созывов Евгений Балицкий (повтор передачи - 5 февраля в 01:21), - говорится в сообщении.

Как отмечается, в прямом эфире Балицкий распространял утверждения и нарративы пропаганды РФ о «внешнем управлении» в Украине, что, по его мнению, создает значительную социальную, национальную напряженность, делает невозможным реализацию социально-экономических программ, препятствует совместным действиям органов государственной власти с общественностью, ведет к обострению противостояния различных социально-политических групп в обществе. Также в его высказываниях зафиксированы попытки исказить исторические факты и события в Украине. Балицкий, в частности, говорил о якобы причастности украинцев к трагедии Бабьего Яра, употреблял словосочетание «так называемый Голодомор», отрицал значение событий Революции достоинства и т.д., заявляет регулятор.

Отмечается, что ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на высказывания гостя передачи. При повторной трансляции в передачу не были внесены изменения, что свидетельствует об отсутствии редакционной модерации и осознанном и целенаправленном действии телерадиоорганизации на распространение в эфире пропаганды страны-агрессора и разжигании национальной розни и ненависти, отмечают в Нацсовете.

Регулятор признал нарушение ООО «НАШ 365» требований абзацев четвертого, шестого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации» и применил к вещателю санкцию «объявление предупреждения». За наличие призывов в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала, к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и / или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды в соответствии с частью восьмой статьи 72 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» на вещателя наложен штраф - 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 тысяч 67 гривен 50 копеек.

До этого Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.