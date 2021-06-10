Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. Это значит, что вакцинированные украинцы смогут путешествовать в Венгрию.

Об этом министр написал в Twitter.

Как отметил Дмитрий Кулеба, Венгрия стала первой страной, которая признала украинское свидетельство о вакцинации. Уже с завтрашнего дня границы Венгрии откроются для вакцинированных украинцев.

— Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение, - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 9 июня получили 2355 человек. Первую дозу прививки ввели 1552 людям, вторую — 803.