В курортных городах Херсонской области на следующей неделе откроют четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса, где будут делать прививки все желающие.

Об этом сообщил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко, передает в четверг, 10 июня, Khersonline.

— Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе, - сказал Виктор Короленко.

Также он рассказал, что с 8 июня в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке началась вакцинации работников баз отдыха.

Кроме того, в области открыли шесть пунктов вакцинации для людей, пересекающих КПВВ Чонгар и Каланчак. Здесь могут вакцинироваться все желающие жители аннексированного Крыма, если они имеют паспорт гражданина Украины.

Короленко рассказал, что уже были случаи, когда крымчане приезжали для прохождения вакцинации на контрольном пункте въезда-выезда.

В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 9 июня получили 2355 человек. Первую дозу прививки ввели 1552 людям, вторую — 803.