Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем преследовать физических и юридических лиц, причастных к строительству российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, передает «Укринформ».

— Мы продолжим принимать соответствующие меры против организаций и физических лиц, привлеченных к деятельности, которая подпадает под санкции и это будет демонстрировать, что мы и дальше занимаем позицию против этого трубопровода, — сказал Нед Прайс.

Спикер добавил, что США будут использовать не только санкции, но и дипломатические инструменты. По его словам, позиция Вашингтона по газопроводу остается четкой. Она заключается в том, что США против трубопровода, поскольку это геополитический проект России, что угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность других стран-партнеров, в том числе и Украины.

Напомним, ранее Дания отозвала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» на своей территории.