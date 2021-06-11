Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент США Джо Байден во время встречи в четверг подписали обновленный вариант Атлантической хартии, которая впервые была заключена в 1941 году президентом Франклином Рузвельтом и премьером Уинстоном Черчиллем.

Об этом сообщает NPR.

Таким образом, Джо Байден и Борис Джонсон подчеркнули значение своих стран как главных мировых лидеров, которые берут на себя наибольшие глобальные вызовы.

Оба лидера пообещали работать «в тесном сотрудничестве со всеми сторонами, которые разделяют наши демократические ценности» и противодействовать «усилиям тех, кто стремится подорвать наши союзы и институты».

Хартия содержит обязательства сотрудничать в области изменения климата, науки и технологий, а также в рамках НАТО. В документе подчеркивается неприемлемость вмешательства в выборы и распространения дезинформации.

— Мы должны обеспечить, чтобы демократии — начиная с наших собственных - могла преодолевать важнейшие вызовы нашего времени, — говорится в документе.

Как пишет Укринформ, этот документ является символическим намеком на оригинальную Атлантическую хартию, подписанную в 1941 году президентом Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, отмечает NPR, который был направлен на преодоление последствий Второй мировой войны.

Джо Байден неоднократно называл Рузвельта образцовым президентом для своего времени. Так же Борис Джонсон высоко оценивает деятельность Черчилля и даже написал о нем книгу. Подписание этой хартии знаменует восстановление исторических «особых отношений» — фразы, которую Черчилль использовал для описания связей между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст другим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца следующего года. Ранее президент США Джозеф Байден также объявил, что его администрация купит 500 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и пожертвует их примерно 100 странам в течение следующего года.