Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса, что уже с 11 июня открывает возможность для путешествий.

Как пишет Европейская правда, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение, — сообщил Дмитрий Кулеба.

Признание свидетельств означает, что будут приняты все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.

Напомним, сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.