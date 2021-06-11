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Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса, что уже с 11 июня открывает возможность для путешествий.
Как пишет Европейская правда, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение, — сообщил Дмитрий Кулеба.
Признание свидетельств означает, что будут приняты все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.
Напомним, сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.
Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса, что уже с 11 июня открывает возможность для путешествий.
Как пишет Европейская правда, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение, — сообщил Дмитрий Кулеба.
Признание свидетельств означает, что будут приняты все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.
Напомним, сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.