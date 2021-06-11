Атлантический совет НАТО посоветовал Болгарии отказаться от самолетов МиГ-29, которые прошли ремонт на мощностях российских предприятий. Один из них недавно рухнул в море из-за технической неисправности: в кабинете пилота погиб начальник эскадрильи.

Об этом передает BGNES.

Союзники по военному блоку рекомендовали Болгарии немедленно начать детальную проверку качества проведенного ремонта МиГ-29 с привлечением экспертов из стран НАТО.

— Какие гарантии мы считаем надежными и разумными, когда мы говорим о ремонте наших истребителей на заводах страны, считающей НАТО и Болгарию врагами, — говорится в сообщении.

Cоюзная миссии НАТО примет на себя задачи по защите воздушного пространства Болгарии до тех пор, пока Болгария не приобретет надежные самолеты для самостоятельного выполнения задач по охране воздушного пространства.

Напомним, cамолет МиГ-29, разбившийся 9 июня во время учений в Болгарии, погрузился на глубину в 70 метров. Останки машины нашли в 5 километрах от берега. Пилота признали погибшим, он имел звание майора и возглавлял эскадрилью, а также имел опыт ночных полетов.