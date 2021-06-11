По состоянию на пятницу, 11 июня, в Николаевской области зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19, почти половина из них в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 69 352 (+56) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 44005 (+23);

Первомайск - 3000;

Южноукраинск - 2007 (+3);

Вознесенск - 1850;

Очаков - 1292 (+5).

На других административных территориях зарегистрировано 25 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание COVID-19 также установили у троих медиков, всего с начала пандемии заболело 2377 работников учреждений здравоохранения.

Кроме того, выздоровели больных за сутки — 121, всего выздоровели — 66 756. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1820.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей.