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По состоянию на пятницу, 11 июня, в Николаевской области зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19, почти половина из них в Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 69 352 (+56) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44005 (+23);
Первомайск - 3000;
Южноукраинск - 2007 (+3);
Вознесенск - 1850;
Очаков - 1292 (+5).
На других административных территориях зарегистрировано 25 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установили у троих медиков, всего с начала пандемии заболело 2377 работников учреждений здравоохранения.
Кроме того, выздоровели больных за сутки — 121, всего выздоровели — 66 756. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1820.
Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей.
По состоянию на пятницу, 11 июня, в Николаевской области зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19, почти половина из них в Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 69 352 (+56) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44005 (+23);
Первомайск - 3000;
Южноукраинск - 2007 (+3);
Вознесенск - 1850;
Очаков - 1292 (+5).
На других административных территориях зарегистрировано 25 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установили у троих медиков, всего с начала пандемии заболело 2377 работников учреждений здравоохранения.
Кроме того, выздоровели больных за сутки — 121, всего выздоровели — 66 756. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1820.
Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей.