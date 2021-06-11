Парламент Германии отклонил резолюцию партии «‎Зелёных» «Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство». Документ требовал в кратчайшие сроки свернуть газопровод «‎Северный поток — 2» и выбрать последствотельный курс в отношении РФ.

Это следует из сообщения на сайте Бундестага.

Большинство парламентских фракций — ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, ультраправая, дружественная Кремлю партия «Альтернатива для Германии» и Левая партия — проголосовали против резолюции.

В резолюции рекомендовалось «признать, что новые газопроводы, такие как «Северный поток — 2», не нужны для энергоснабжения Европы, а, напротив, вредны для климата, прекратить поддержку «Северного потока — 2» и «отказаться от него».

— С другой стороны, в ответ на политику изоляции Кремля необходимо значительно активизировать социальный обмен с Россией, особенно в областях гражданского общества, молодежи и культуры. Здесь федеральное правительство также должно способствовать смягчению и щедрой интерпретации соответствующих визовых правил на уровне ЕС, — декларирует свою позицию политсила «‎Зелёных».

Ранее сообщалось, что строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из России в Германию завершено, с 11 июня начнется его заполнение газом.