Строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из России в Германию завершено, с 11 июня начнется его заполнение газом.

Об этом сообщила компания-оператор трубопровода «Северный поток-2», передает Укринформ.

Согласно сообщению, 10 июня уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода были соединены между собой. С 11 июня начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

Впрочем, это не значит, что газопровод будет в ближайшее время запущен в эксплуатацию. Согласно сообщению, пусконаладочные работы продлятся несколько месяцев. Кроме того, газопровод должен пройти сертификацию и другие процедуры.

Кроме того, сейчас идет укладка труб второй нитки газопровода, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем преследовать физических и юридических лиц, причастных к строительству российского газопровода «Северный поток-2».