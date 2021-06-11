Глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что НАТО — это не военный блок, а союз успешных демократических стран, которые борются за ценности свободного мира. А Украина заслуживает стать членом этого союза.

Об этом он сказал в ходе Молодежного КБФ 11 июня, передает пресс-служба политика.

Если бы Украина была членом НАТО с 2008 года, Россия никогда бы не забрала Крым, отметил он:

— Если бы Украина была членом НАТО, Россия никогда бы не осуществила акт военной агрессии против Украины на территориях Донецкой и Луганской областей. Россия никогда бы не сбила самолет МН-17 своей ракетой над украинской территории. Если бы Украина была членом НАТО, тысячи украинский с оружием в руках не погибли бы за нашу страну. Потому что Россия никогда бы не пошла на акт военной агрессии против Украины.

Если бы Грузия была членом НАТО, Россия так же не нарушила бы территориальную целостность Грузии, добавил Арсений Яценюк.

— Если бы Украина и Грузия стали членами НАТО, НАТО было бы сильнее. "НАТО — это не военный блок, это союз демократических стран, которые борются за ценности свободного мира. Более 50% мировой экономики принадлежит странам-членам НАТО. Ежедневно около 3 миллионов военнослужащих охраняют мир, стабильность и спокойствие в странах-членах НАТО. Общий объем финансирования на оборону стран НАТО превышает триллион долларов. То есть, это союз успешных государств, — подчеркнул он.

Украина заслуживает стать членом этого союза успешных государств, подчеркнул Арсений Яценюк:

— Украина заслуживает хотя бы потому, что продемонстрировала, как она борется за свое будущее, за свою свободу и независимость. Мы охраняем границы стран-членов НАТО. Мы боремся за свою свободу и за свободу наших партнеров по Альянсу. Мы доказали, что с оружием в руках защищаем демократию. Будущее НАТО крайне важно для Украины. И будущее Украины крайне важно для НАТО.

Он напомнил, что прошло уже 13 лет с тех пор, когда он как глава парламента подписал вместе с тогдашним президентом и премьер-министром обращение к странам НАТО предоставить Украине ПДЧ.

— Прошло 13 лет, но, к сожалению, воз и ныне там. До сегодняшнего дня мы не получили Плана действий относительно членства. И здесь есть как домашняя работа Украины, так и политическая ответственность наших западных союзников. Каждый должен принять для себя решение. Наше решение однозначно, и это решение закреплено в украинской Конституции, — Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО. Эта дорога длинная. Но эта дорога должна быть пройдена, — добавил он.

Арсений Яценюк напомнил, что несколько дней назад два велосипедиста из Германии решили переехать украинскую границу без каких-либо пунктов пересечения, думая, что Украина — уже член Европейского Союза.

— Наши европейские друзья поверили в то, что Украина уже член ЕС. Они не ошиблись. Они немножко во времени рано приехали, но в целом они правильно все сделали. Украина будет членом Европейского Союза и Украины будет членом НАТО, — резюмировал он.

Ранее экс-премьер Украины, глава политической силы «Народный фронт» Арсений Яценюк ответил на слова Путина про «красные линии» и недопустимость присоединения Украины к НАТО.