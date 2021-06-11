Экс-премьер Украины, глава политической силы «Народный фронт» Арсений Яценюк ответил на слова Путина про «красные линии» и недопустимость присоединения Украины к НАТО.

Об этом сообщается на сайте партии.

Бывший глава Кабмина подчеркнул, что в НАТО приняли решение предоставить статус члена Украине еще в 2008 году.

— Путин, наверное, плохо читает. Владимир Владимирович, вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО. Это написано в резолюции 2008 Бухарестского саммита. Вам уже все ответили, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Так же в резолюцию был включен пункт о том, что Украина и Грузия получат План действий по членству в НАТО. Арсений Яценюк добавил, что стремительное развитие прогрессивных технологий и инноваций не дает ответа на старые вызовы — «как бороться со злом».

— На наших с вами границах поселилось зло. Зло живет в Кремле. Его фамилия Путин и вся российская машина. Зло живет в Минске. Его фамилия Лукашенко, который находится полностью под властью Путина, который уничтожает людей. И это зло угрожает нам, — отметил он.

Политик уверен, что сломить парадигму путинской агрессии сможет только обьединенная Европа.

— Чтобы побороть это зло, мы должны быть вместе. И это должны осознать наши западные партнеры. Они не справятся без нас, мы не справимся без них. Седьмой год на территории Европы идет война, начатая Путиным против независимой Украины. Седьмой год мы боремся. Седьмой год мы получаем поддержку от Запада и седьмой год мы ожидаем, когда Запад примет политическое решение о предоставлении Плане действий относительно членства Украины в НАТО, — подчеркнул глава «Народного фронта».

Он отметил, что продолжает оставаться оптимистом:

— Я дальше верю в то, что мы все-таки этого достигнем. Мало кто верил, что мы выстоим против российской агрессии, но мы выстояли. Мало кто даже верил о том, что Украина получит безвизовый режим. Но мы его получили. Украина будет членом Европейского Союза и НАТО, — прогнозирует экс-министр.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.