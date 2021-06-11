Американские эксперты на основе открытых данных пришли к выводу, что за цепочкой атак на российские государственные структуры стоит китайская хакерская группировка. По их оценке, они уже нанесли значительный вред российскому ВПК.

Об этом написал аналитик Хуан Андрес Герреро-Сааде на сайте стартапа.

Специалисты в сфере противодействия киберугрозам SentinelLabsЗа проанализировали исходный ход последних вторжений хакеров и установили их связь с китайской группировкой, которая занимается целенаправленным сбором разведданных и выискиванием военных и стратегических тайн.

ThunderCats входит в более крупное объединение TA428.

По словам Герреро-Сааде, ThunderCats и TA428, как специалисты, научились проводить непрерывные секторальные кибератаки, которые в долгосрочной перспективе грозят непрогнозируемыми потерями для РФ.

Напомним, cовет Европейского Союза принял решение продлить действие комплекса мер, предусматривающих, в том числе, «кибер-санкции» против организаторов хакерских атак со стороны России, Китая, Северной Кореи против Евросоюза и его отдельных стран-членов.