В пятницу, 11 июня, правительство Израиля одобрило продление действующих в настоящее время правил выезда из страны до 27 июня 2021 года на фоне пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

При этом решено с 15 июня исключить Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, в которые запрещен вылет из Израиля. Россия пока в этом списке останется, поскольку в последние недели эпидемиологическая ситуация там ухудшается.

Кроме того, решено продлить срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменить запрет на проход в пассажирский терминал сопровождающих. Будет отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс (введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами). Эти изменения вступят в силу с понедельника, 14 июня, сообщает пресс-служба главы правительства.

В настоящий момент «странами повышенного риска» властями Израиля названы девять государств: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Аргентина, Украина и Россия.

Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля — кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах.

Все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из этих стран, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи. Разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз, в том числе по визе «Алеф-5», которой обладают супруги израильтян, проходящие ступенчатую процедуру получения гражданства. При этом в Управлении регистрации населения подчеркивают, что въезд обладателям виз «Алеф-5» и «Алеф-1», а также «Бет-1» и «Бет-4» разрешен, однако они должны подать новое прошение.

Все въезжающие в Израиль (то есть, граждане страны или люди, получившие специальное разрешение) обязаны соблюдать режим изоляции – в том числе привитые от коронавируса и перенесшие коронавирус. При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина.

Вечером 10 июня министр туризма Орит Фаркаш-Коэн сообщила, что, начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

При этом сайт N12 написал, что глава МВД Арье Дери принял решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее.

Отмечается, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.

Напомним, в начале мая Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.