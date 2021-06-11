В Офисе президента назвали страны, которые являются наиболее дружественными к Украине.
Список озвучил в пятницу, 11 июня, заместитель главы ОП Андрей Сибига в интервью Европейской правде.
По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие государства:
АндрейСибига добавил, что Украина готова дальше продолжать расширять этот круг дружественных стран. В частности, он заявил, что Венгрия является важным партнером для Украины.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.
В Офисе президента назвали страны, которые являются наиболее дружественными к Украине.
Список озвучил в пятницу, 11 июня, заместитель главы ОП Андрей Сибига в интервью Европейской правде.
По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие государства:
АндрейСибига добавил, что Украина готова дальше продолжать расширять этот круг дружественных стран. В частности, он заявил, что Венгрия является важным партнером для Украины.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.