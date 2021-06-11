В Офисе президента назвали страны, которые являются наиболее дружественными к Украине.

Список озвучил в пятницу, 11 июня, заместитель главы ОП Андрей Сибига в интервью Европейской правде.

По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие государства:

США,

Канада,

Турция,

Польша,

все страны Балтии.

АндрейСибига добавил, что Украина готова дальше продолжать расширять этот круг дружественных стран. В частности, он заявил, что Венгрия является важным партнером для Украины.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.