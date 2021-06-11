Сегодня, 11 июня, началась вакцинация от COVID для работников «Укрпочты». Их будут вакцинировать мобильные бригады.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, работники «Укрпочты» являются частью критической инфраструктуры, поэтому их прививают на третьем этапе.

— Вакцинация - это единственный эффективный способ защититься от COVID-19. Мы приветствуем такой сознательный выбор людей и их ответственное отношение к своему здоровью, — отметил Игорь Кузин.

Работников почты прививают мобильные бригады в главном офисе компании в Киеве, а также в офисах в Сумах, Ровно, Чернигове, Житомире и других городах. Используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

В рамках первой волны запланировано привить более 5 тысяч человек. До конца следующей недели эти сотрудники получат первую дозу вакцины, а через четыре недели - вторую. Всего в «Укрпочте» более 65 тысяч работников, подавляющее большинство из которых операторы и почтальоны.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей.