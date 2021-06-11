Сегодня, 11 июня, началась вакцинация от COVID для работников «Укрпочты». Их будут вакцинировать мобильные бригады.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, работники «Укрпочты» являются частью критической инфраструктуры, поэтому их прививают на третьем этапе.
— Вакцинация - это единственный эффективный способ защититься от COVID-19. Мы приветствуем такой сознательный выбор людей и их ответственное отношение к своему здоровью, — отметил Игорь Кузин.
Работников почты прививают мобильные бригады в главном офисе компании в Киеве, а также в офисах в Сумах, Ровно, Чернигове, Житомире и других городах. Используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.
В рамках первой волны запланировано привить более 5 тысяч человек. До конца следующей недели эти сотрудники получат первую дозу вакцины, а через четыре недели - вторую. Всего в «Укрпочте» более 65 тысяч работников, подавляющее большинство из которых операторы и почтальоны.
Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей.
Сегодня, 11 июня, началась вакцинация от COVID для работников «Укрпочты». Их будут вакцинировать мобильные бригады.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, работники «Укрпочты» являются частью критической инфраструктуры, поэтому их прививают на третьем этапе.
— Вакцинация - это единственный эффективный способ защититься от COVID-19. Мы приветствуем такой сознательный выбор людей и их ответственное отношение к своему здоровью, — отметил Игорь Кузин.
Работников почты прививают мобильные бригады в главном офисе компании в Киеве, а также в офисах в Сумах, Ровно, Чернигове, Житомире и других городах. Используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.
В рамках первой волны запланировано привить более 5 тысяч человек. До конца следующей недели эти сотрудники получат первую дозу вакцины, а через четыре недели - вторую. Всего в «Укрпочте» более 65 тысяч работников, подавляющее большинство из которых операторы и почтальоны.
Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 10 июня, получили 2159 людей.