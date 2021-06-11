Окружной административный суд Киева и Житомирский административный суд открыли производства по трем искам прокуратуры АР Крым в интересах государства в лице Государственной службы геологии и недр Украины к трем компаниям об аннулировании специальных разрешений на пользование недрами.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«Правоохранительные органы автономии установили факт нарушения требований природоохранного законодательства в части соблюдения порядка пользования недрами на территории Автономной республики Крым. В частности, установлено, что до оккупации полуострова двум украинским и одной российской компаниям были выданы специальные разрешения на пользование недрами. В 2014 году, после оккупации полуострова, компании осуществили перерегистрацию в соответствии с законодательством РФ, продолжив деятельность и добычу полезных ископаемых, в качестве российских субъектов хозяйствования, однако на основании указанных специальных разрешений», — сообщили в прокуратуре.
При этом указанные компании не подавали обязательную отчетность и не информировали Госгеонедра Украины о состоянии выполнения программы работ, чем нарушили условия пользования недрами, предусмотренные действующим законодательством.
Как подчеркивается, вместе с тем правоотношения в сфере недропользования должны направляться на эффективное использование ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений, а также на наполнение государственного бюджета Украины средствами от их промышленной добычи. В связи с этим прокуратура АР Крым и г. Севастополя обратилмсь с исковыми заявлениями об аннулировании указанным компаниям специальных разрешений на пользование недрами.
Ранее авиакомпанию из Андорры обязали выплатить 100 тысяч гривен штрафа за неуплату аэронавигационных услуг за полеты над украинским полуостровом.
Окружной административный суд Киева и Житомирский административный суд открыли производства по трем искам прокуратуры АР Крым в интересах государства в лице Государственной службы геологии и недр Украины к трем компаниям об аннулировании специальных разрешений на пользование недрами.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«Правоохранительные органы автономии установили факт нарушения требований природоохранного законодательства в части соблюдения порядка пользования недрами на территории Автономной республики Крым. В частности, установлено, что до оккупации полуострова двум украинским и одной российской компаниям были выданы специальные разрешения на пользование недрами. В 2014 году, после оккупации полуострова, компании осуществили перерегистрацию в соответствии с законодательством РФ, продолжив деятельность и добычу полезных ископаемых, в качестве российских субъектов хозяйствования, однако на основании указанных специальных разрешений», — сообщили в прокуратуре.
При этом указанные компании не подавали обязательную отчетность и не информировали Госгеонедра Украины о состоянии выполнения программы работ, чем нарушили условия пользования недрами, предусмотренные действующим законодательством.
Как подчеркивается, вместе с тем правоотношения в сфере недропользования должны направляться на эффективное использование ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений, а также на наполнение государственного бюджета Украины средствами от их промышленной добычи. В связи с этим прокуратура АР Крым и г. Севастополя обратилмсь с исковыми заявлениями об аннулировании указанным компаниям специальных разрешений на пользование недрами.
Ранее авиакомпанию из Андорры обязали выплатить 100 тысяч гривен штрафа за неуплату аэронавигационных услуг за полеты над украинским полуостровом.