Бывший глава МИД Канады, лидер Народной партии Максим Бернье был задержан полицией за неоднократные нарушения карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBC News.

Отмечается, что Бернье в пятницу должен был принять участие в нескольких митингах в провинции Манитоба, на которых выступали против COVID-ограничений. Во время первой акции ему выписали штраф, а после второго митинга — задержали. Пока неизвестно, сколько времени политик проведет за решеткой, но местные законы предусматривают за подобное правонарушение лишение свободы до одного года и штраф до 100 тыс. долларов.

Максим Бернье — бывший член федерального парламента Канады, который в разное время возглавлял министерства иностранных дел и туризма. Сейчас Народная партия, главой которой он является, не представлена в парламенте страны.

Напомним, в Украине будут производить боеприпасы к стрелковому оружию на совместном украино-канадском предприятии.