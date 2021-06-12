В деле о крушении Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году есть показания российского военного, который обеспечивал транспортировку «Буков» 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО под Курском. Именно из такой установки, по версии обвинения, был сбит пассажирский самолет.

Об этом говорилось во время одного из судебных заседаний, передает Обозреватель.

Как утверждают СМИ военный подтвердил, что за 2 недели до трагедии одна из установок покинула лагерь.

«На запросы следствия о допросе военнослужащих бригады российская сторона отвечала отказом, ссылаясь на якобы фальсификацию кадров с «Буком», привлеченные обвинением эксперты с этим не согласны», — сказано в материале.

Кроме того, в материалах дела фактически повторяются выводы команды расследователей Bellingcat, которые установили, что «Бук», снятый на Донбассе, принадлежал именно к российской 53-й зенитной ракетной бригаде. Колонна попала на множество видео и фотографий в России в конце июня 2014 года, когда она двигалась к границе с Украиной.

Напомним, 7 июня окружной суд Гааги по делу о катастрофе рейса MH17 начал рассмотрение дела по существу.

Все первые подозреваемые в сбитии рейса MH17 в 2014 году в небе над оккупированной частью Донецкой области тогда не явились на заседание суда в Гааге. А именно Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.