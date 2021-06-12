Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что Украина должна быть первым номером в повестке дня всех международных событий, которые в эти дни будут проходить в Европе.

Такое заявление Петр Порошенко сделал во время выступления на Молодежном Киевский форум, посвященном вступлению Украины в НАТО, передает пресс-служба партии.

Петр Порошенко впервые рассказал, как в 2014 году без приглашения приехал в Брюссель и добился от тогдашних руководителей стран Евросоюза первой поддержки для Украины.

— 2014 год. Июнь. Ужасная ситуация с войной. Я еду на саммит ЕС, без приглашения. Заказываем встреча, заходим на необходимый этаж, где проходит это заседание саммита, и прошу - сообщите, что президент Украины здесь. У входа встречаю президента Франции Олланда, только сделал мощный тогда шаг - отменил контракт с россиянами на поставку вертолетоносцев «Мистраль». Ангелу Меркель, Кэмерона, Помпео, Баррозу. И они заходят туда и с голоса говорят: «президент Украины хочет проинформировать членов саммита ЕС о текущей ситуации». После моего часового брифинга руководителей государств, глав правительств в них не было уже никакого другого выбора. Закончилось это тем, что в тот день были введены санкции против РФ, — рассказал Петр Порошенко.

Также Петр Порошенко надеется, что встреча Президента США Джо Байдена и нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского, должна состоятся.

— Несмотря на внутренние проблемы, столкновения, на преследование оппозиции - я публично и не публично призвал наших партнеров из США все же эту встречу организовать. Потому что она не для Зеленского, она для Украины, — добавил Петр Порошенко.

Кроме того, Петр Порошенко призвал украинское общество к проактивной позиции и к объединению.

Напомним, Петр Порошенко вместе с волонтерами приобрели полный комплекс оптической разведки для 10-й ОГШБр.