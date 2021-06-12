Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире программы «Большая Пятница» на телеканале «Украина 24», как идет подготовка к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

— Встреча Зеленского и Байдена состоится в конце июля, обсуждается дата в конце июля. Формат — полноценный официальный визит президента Украины в США. Я думаю, что на поляну перед Белым домом Зеленский приедет на машине, но это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с Байденом, но и ряд других мероприятий, — сообщил Дмитрий Кулеба.

По словам Дмитрия Кулебы, в США поедет большой состав украинской делегации, потому что «очень широкая повестка дня, много вопросов».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом. Он готов провести встречу «в любом месте планеты».

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин собираются провести свой саммит 16 июня на швейцарской вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.