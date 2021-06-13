Во время одного из митингов французских левых, было обсыпано мукой лидера «Левой партии» Жан-Люка Меланшона.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Митинги 12 июня проводились в нескольких городах Франции. Сторонники левых взглядов протестовали против ультраправых идей, а точнее — партии «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Инцидент произошел в Париже - во время интервью неизвестный осыпал Жан-Люка Меланшона мукой.
«Союз с крайне правыми больше не является табу, расистские и сексистские высказывания и действия множатся, нападки на свободе и социальные права растут», — заявили организаторы акции.
Напомним, недавно французского президента Эмманюэля Макрона ударил по щеке мужчина, которому он пожал руку.
Во время одного из митингов французских левых, было обсыпано мукой лидера «Левой партии» Жан-Люка Меланшона.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Митинги 12 июня проводились в нескольких городах Франции. Сторонники левых взглядов протестовали против ультраправых идей, а точнее — партии «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Инцидент произошел в Париже - во время интервью неизвестный осыпал Жан-Люка Меланшона мукой.
«Союз с крайне правыми больше не является табу, расистские и сексистские высказывания и действия множатся, нападки на свободе и социальные права растут», — заявили организаторы акции.
Напомним, недавно французского президента Эмманюэля Макрона ударил по щеке мужчина, которому он пожал руку.