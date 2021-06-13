Во время одного из митингов французских левых, было обсыпано мукой лидера «Левой партии» Жан-Люка Меланшона.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Митинги 12 июня проводились в нескольких городах Франции. Сторонники левых взглядов протестовали против ультраправых идей, а точнее — партии «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Инцидент произошел в Париже - во время интервью неизвестный осыпал Жан-Люка Меланшона мукой.

«Союз с крайне правыми больше не является табу, расистские и сексистские высказывания и действия множатся, нападки на свободе и социальные права растут», — заявили организаторы акции.

Напомним, недавно французского президента Эмманюэля Макрона ударил по щеке мужчина, которому он пожал руку.