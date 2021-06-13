Лидеры стран «Большой семерки» на саммите G7 договорились создать глобальный проект по противодействию Китаю. Он будет заключаться в поддержке развития инфраструктуры в развивающихся странах.

Об этом говорится в заявлении на Белого дома, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что президент США Джо Байден провел встречи, на которых обсудил с лидерами G7 соперничество с Китаем. Также стороны обсуждали конкретные действия для помощи в развитии инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода.

В итоге лидеры G7 договорились, что инициатива будет называться «Восстановим мир в его лучшем виде» и охватит страны от Латинской Америки и Карибского бассейна до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

Эта инициатива призвана стать противовесом международной инициативе Китая «Один пояс, один путь». Согласно этому проекту Китай помогает другим странам в создании транспортных и экономических коридоров.

Напомним, G7 распределит 100 миллиардов долларов США из средств МВФ странам, пострадавшим от COVID-19.