Действующий председатель ОБСЕ и министер иностранных дел Швеции Анн Линде осуществит визит в Украину 13-15 июня по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Это будет уже второй визит Линде в Украине с начала Шведского председательства в ОБСЕ.

Ключевыми темами переговоров станут ситуация безопасности на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Отмечается, что министры уделят особое внимание шагам для развития политического диалога Украины и Швеции, увеличение объемов торговли и инвестиций, активизации сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Напомним, Анн Линде уже бывала в Украине с двухдневным рабочим визитом.