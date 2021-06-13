За прошедшие сутки в Николаевской области зарегистрировано 44 новых случая COVID-19. За сутки смертей от коронавируса нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 69441 (+44) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 19 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 68, всего - 66894.
Коронавирусом в Украине заболели 857 человек за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
За прошедшие сутки в Николаевской области зарегистрировано 44 новых случая COVID-19. За сутки смертей от коронавируса нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 69441 (+44) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 19 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 68, всего - 66894.
Коронавирусом в Украине заболели 857 человек за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.