Коронавирусом в Украине заболели 857 человек за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 684 лица; умерли 33 человека; выздоровели 1652 человека.
За сутки протестированы:
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.
Ранее ученые назвали сроки улучшения ситуации с коронавирусом в Украине.
Коронавирусом в Украине заболели 857 человек за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 684 лица; умерли 33 человека; выздоровели 1652 человека.
За сутки протестированы:
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.
Ранее ученые назвали сроки улучшения ситуации с коронавирусом в Украине.