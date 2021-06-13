Коронавирусом в Украине заболели 857 человек за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 684 лица; умерли 33 человека; выздоровели 1652 человека.

За сутки протестированы:

методом ПЦР- 17 138 человек,

методом ИФА- 4 226 человек,

экспресс-тестами - 9 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 223 558 человек;

выздоровели - 2 127 337 человек;

летальных исходов - 51 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Ранее ученые назвали сроки улучшения ситуации с коронавирусом в Украине.