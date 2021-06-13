Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Порошенко напомнил, что благодаря контрнаступлению тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

— 7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили «русский мир» из Мариуполя. Это было начало большого наступления на российского агрессора и его террористов. Я горжусь тем, что отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса были спасены от бандитов, мародеров и преступников. Украина возвращала свое. Вооруженные силы, Нацгвардия, добровольцы в течение двух месяцев освобождали города и села. Я горжусь тем, что как Верховный Главнокомандующий отдал этот приказ о контрнаступлении", – отмечает Петр Порошенко.

— Хорошо помню совещание 8 июня 2014 года. Мы тогда прилагали максимум усилий для освобождения Мариуполя, чтобы не допустить гибели гражданских, гибели мирных жителей. Зачистка от незаконных вооруженных формирований, от наемников - это была ответственность Национальной гвардии, Министерства внутренних дел. А Вооруженные силы Украины должны были играть ответственную роль по недопущению вхождения военных формирований в Мариуполь для организации хаоса. Хочу отметить очень хорошую организацию тех процессов. Мариуполь выстоял. Те времена стали решающими для украинского Приазовья, – напомнил Петр Порошенко.

— Спасибо нашим защитникам и мужественным мариупольцам, всем, благодаря кому в город пришел мир. Вечная Слава героям, которые погибли в боях, и которые сейчас продолжают защищать Украину от врага! Слава Украине! И Слава украинскому Мариуполю! – отметил лидер «Европейской солидарности».

13 июня 2014 бойцы полка «Азов», две роты батальона «Днепр-1», 1-я бригада Национальной гвардии Украины и бойцы 72-й механизированной бригады начали успешную операцию освобождения от пророссийских боевиков Мариуполя.