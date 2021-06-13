Лидеры Группы семи (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека. От Москвы G7 потребовала прекратить дестабилизирующее поведение и вмешательство в демократические процессы в других странах.

Об этом говорится в проекте коммюнике G7, пишет РБК.

— Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также (призываем - прим.) выполнить свои международные обязательства в области прав человека, — отмечается в проекте.

При этом лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

— Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес, — подчеркивается в документе.

Китай лидеры Группы семи призвали уважать и соблюдать права человека и основные свободы. Также Пекину было указано на важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе. Лидеры G7 выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и выступили против любых односторонних попыток изменить существующий расклад сил в этом регионе.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.