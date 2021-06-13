Президент США Джо Байден заявил, что нет «гарантии» изменить поведение такого лидера, как президент России Владимир Путин.

При этом он отметил, что у России есть собственные проблемы, которые США могут использовать для переговоров.

— Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека, — сказал Джо Байден на пресс-конференции по результатам саммита Большой семерки в британском Корнуоллена, отвечая на вопрос, как он будет действовать на встрече с Путиным, сообщает Корреспондент.

Байден считает, что Россия имеет «свои дилеммы», такие, как экономика, COVID-19, а также Сирия и Ливия.

На вопрос, почему, по его мнению, Путин не изменил свое поведение в ответ на все действия, предпринятые США до этого момента, Байден сказал со смехом: «Это Владимир Путин».

Американский президент вспомнил о нарушении Россией международных норм, что и стало причиной ухудшения отношений.

— Позвольте сказать так: Россия принимала участие в деятельности, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но они также откусили некоторые реальные проблемы с пережевыванием которых у них будут проблемы, - добавил Джо Байден.

Президент США Джо Байден также пообещал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным будет с ним «очень прямолинейным».

Напомним, ранее сообщалось, что в Женеве ввели запрет на полеты дронов над городом и всей территорией кантона в связи со встречей Байдена и Путина.