В Мариуполе (Донецкая область) 13 июня прошел военный парад, приуроченный к 7-летию освобождения города от российских наемников.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В нем приняли участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины и других силовых структур, а также курсанты и ветераны.

— Семь лет назад произошла одна из самых значительных и важных побед украинских военных над пророссийскими вооруженными формированиями. Именно 13 июня 2014 около 05:00 защитники Украины, бойцы подразделений МВД и Национальной гвардии Украины, начали операцию по освобождению полумиллионного города на побережье Азовского моря - Мариуполь, — говорится в сообщении.

По центральной площади города маршем прошли колонны подразделений Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Нацполиции, Госпогранслужбы и другие представители силовых органов, а также курсанты и ветераны.

В праздничных мероприятиях приняли командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан, первый замсекретаря Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал-полковник Михаил Коваль, представители ведомств системы МВД, журналисты и жители Мариуполя.

После марша на Театральной площади состоялось торжественное награждение защитников Мариуполя.

13 июня 2014 бойцы полка «Азов», две роты батальона «Днепр-1», 1-я бригада Национальной гвардии Украины и бойцы 72-й механизированной бригады начали успешную операцию освобождения от пророссийских боевиков Мариуполя.