Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннетта и «Еш Атид» Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

— 60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался, — приводит издание итоги голосования. В ближайшие часы новый кабинет министров будет приведен к присяге. Главой правительства станет Нафтали Беннет. Издание отмечает, что приведение нового Кабмина положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньяху.