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Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннетта и «Еш Атид» Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.
Об этом сообщило издание The Times of Israel.
— 60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался, — приводит издание итоги голосования.
В ближайшие часы новый кабинет министров будет приведен к присяге. Главой правительства станет Нафтали Беннет.
Издание отмечает, что приведение нового Кабмина положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньяху.
Напомним, Нафтали Беннетт и Яир Лапид 2 июня завершили формирование коалиции для создания нового правительства Израиля. В этом кабинете министров не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.
Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннетта и «Еш Атид» Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.
Об этом сообщило издание The Times of Israel.
— 60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался, — приводит издание итоги голосования.
В ближайшие часы новый кабинет министров будет приведен к присяге. Главой правительства станет Нафтали Беннет.
Издание отмечает, что приведение нового Кабмина положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньяху.
Напомним, Нафтали Беннетт и Яир Лапид 2 июня завершили формирование коалиции для создания нового правительства Израиля. В этом кабинете министров не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.