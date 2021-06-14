Канал «Дождь» исключили из официального журналистского пула президента России Владимира Путина.

Об этом «Медузе» сообщили два источника на канале.

Эту информацию подтвердил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

— Да, несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле, — сказал он.

Как заметила «Медуза», корреспондент «Дождя» не принимает участия в ежедневных брифингах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с 13 мая.

По словам источников «Медузы», причиной исключения «Дождя» из пула стало то, что телеканал подробно освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию и последующие митинги в его поддержку.

Дмитрий Песков подтвердил «Медузе», что «Дождь» исключен из пула в связи с освещением митингов в поддержку Алексея Навального.

— Да, к сожалению связано. Канал в те дни поддерживал незаконные действия, — заявил Дмитрий Песков.

В апреле 2021 года телеканал «Дождь» перенес концерт в честь своего 11-летия из-за того, что он совпадал по дате с митингом в поддержку Алексея Навального.

Ранее Дмитрий Песков высказал сомнения в том, что вступление Украины в Североатлантический альянс поможет ей в противостоянии с РФ.