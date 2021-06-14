Против россиянки Софьи Сапеги возбудили дополнительное уголовное дело, защитнику дадут ознакомиться с материалам дела только через четыре дня.

Об этом рассказал адвокат гражданки РФ Александр Филанович.

По словам защитника, дело возбудили почти три недели назад, но до сих пор о нем никому не сообщали.

— В пятницу в управлении Следственного комитета Республики Беларусь ознакомлюсь с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года ещё одного уголовного дела, — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что россиянка Софья Сапега подала жалобу на свое задержание в аэропорту Минска 23 мая.