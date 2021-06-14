Пайщики сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА» намерены участвовать в сборе урожая вместе с законным арендатором, чтобы защитить свои права и интересы.

Об этом в социальной сети Facebook написал общественный активист Денис Жело.

Он рассказал, что на минувших выходных провёл встречу в селе Новоингулка с пайщиками сельскохозяйственных земель, вокруг которых разгорелся силовой конфликт.

Как известно, в мае на полях предприятия «ЕРКА» в селе Новоингулка Новоодесского района появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай. В результате, там произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали два человека. Адвокат компании «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о попытке рейдерского захвата со стороны жителя Новобугского района Александра Воротынцева.

— Некоторые политики и правоохранители, тиражируют в массы выгодную им версию произошедшего, пытаясь на этой теме набить себе политические баллы и заработать денег. При этом, они до сих пор не встретились и не услышали позицию ключевых лиц этой истории - законных пайщиков земли, - написал Денис Жело.

В ходе встречи пайщики рассказали о том, что уже на протяжении последних 8 лет сдают свои земли в аренду ООО «Ерка».

— Владелец предприятия Антон Кащеев систематически помогает селу: платит немалые отчисления в бюджет, оказывает финансовую поддержку детскому саду, инвалидам и отдельным жителям, у которых возникали тяжелые жизненные ситуации. Владельцы ООО «Эрка» своевременно и в полном объёме выплачивают пайщикам деньги за пользование арендованной землёй. То есть, ООО «Эрка» - это законные арендаторы земель, - рассказал Денис Жело об итогах встречи с жителями села.

Что касается того, какое отношение к этим землям имеет фигурант дела о рейдерстве Александр Воротынцев, то, по словам активиста, он звонил пайщикам, угрожал и пытался запугивать людей, заставляя подписывать какие-то липовые документы.

– «Будете работать со мной, иначе я превращу вашу жизнь в ад. Кого не смогу посадить, того застрелю. И мне за это ничего не будет. А связей и денег у меня точно на это хватит», - процитировал он Александра Воротынцева.

По этому поводу, пайщики уже направили письменное обращение к Президенту Украины, Генеральному прокурору, главе Нацполиции и главе Николаевской ОГА.

Также Денис Жело заявил, что пайщики не участвовали в митинге в поддержку Александра Воротынцева, который прошел в Николаеве в начале июня. Отметим, что адвокат компании «ЕРКА» назвал «концертным представлением» митинг, проведенный под стенами областной прокуратуры и Апелляционного суда.

— На митинг свезли людей, которые не имеют никакого отношения к их землям. Грядёт уборка урожая, в связи с чем, обстановка накаляется. Отдельная группа лиц, наделённая властными полномочиями попытается рейдернуть чужой урожай. Они плевали на мнение людей, здравый смысл и Законы Украины. Их интересует только одноразовая нажива. А дальше, пусть всё огнём горит. Я считаю, что законные арендаторы должны собрать урожай, а пайщики, должны вовремя и в полном объёме получить свои деньги. Им необходимо обеспечивать свои семьи. Для многих, это единственный источник дохода, - написал Денис Жело.

Он сообщил, что уголовное дело по факту вооруженного конфликта на полях ООО «ЕРКА» передано в Главное следственное управление Нацполиции Украины

— Сразу разочарую николаевских правоохранителей - уголовные производства, касаемо перестрелки на сельскохозяйственных полях, на днях передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Нацполиции Украины. Теперь вы не сможете заниматься манипуляциями и фальсификациями. И денег вам больше никто не принесёт, потому что вы уже не влияете на процессы. Вы итак на первом этапе на славу «подоили» на деньги Воротынцева, уверяя, что выведете его из уголовного дела и отмажете от тюрьмы, - написал Денис Жело.

Активист также прокомментировал действия народного депутата Игоря Негулевского, который публично вступился за Александра Воротынцева в этом конфликте. По мнению Дениса Жело, политик «абсолютно не владеет ситуацией».

– Громче всех вещает за Воротынцева нардеп Игорь Негулевский. Он публично вступился за человека, который изначально пытался провернуть мошенническую схему через регистраторов, фальсифицировал документы, а после, вместе со своим другом обстреляли людей из боевого оружия. Игорь Негулевский, который абсолютно не владеет ситуацией, продолжает говорить на белое - чёрное, пытаясь навешать на всех ярлыки. При этом, нардеп до сих пор не встретился с пайщиками земли, для того чтобы сложить объективную картину происходящего и услышать мнение своих избирателей. Люди заявили, что на уборку урожая, они выйдут вместе с арендаторами ООО «Эрка», чтобы защитить свои законные права и интересы, - написал Денис Жело.

Ранее адвокат сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о давлении на правоохранительные органы и на суд со стороны народного депутата Украины от «Слуги народа» Игоря Негулевского, чтобы «отмазать» от ответственности фигуранта попытки рейдерского захвата аграрного предприятия в Николаевской области.