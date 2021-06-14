Вооруженным силам Украины удалось почти полностью перевооружить подразделения снайперскими винтовками: на смену советским СВД пришли винтовки нового поколения.

Об этом пишет Милитарный, ссылаясь на эксперта в этой области — инструктора по снайперской стрельба Руслана Шпакович.

Военспец рассказал, что снайперские винтовки Драгунова отправляют на склад из-за неудовлетворительного технического состояния.

— Она в таком состоянии, что она не является оружием в прямом смысле этого слова. Ну, точным оружием. Использовать ее разве что как, автомат ... Ну, такое, — сомневается Руслан Шпакович.

Вместо советского старья в армию поступают новые европейские и американские образцы дальнобойного оружия.

Среди них винтовки украинского производства Zbroyar UR-10 и UBR-008, американские Savage-110 и крупнокалиберные 12,7 мм Barett M82.

Значительную часть из этих винтовок бойцы получили из рук волонтеров, а также в рамках вооенной помощи от западных союзников, в первую очередь США.

Официально на вооружение принято лишь украинские винтовки Zbroyar. Компания наладила и производство патронов для военного применения. Их на потоке приобретает государство.

— Столько, сколько было поставлено сейчас в принципе хватает на 100 процентов, — считает Руслан Шпакович.

Напомним, в Украине будут производить боеприпасы к стрелковому оружию на совместном украино-канадском предприятии.