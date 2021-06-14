В Санкт-Петербурге в фан-зоне Евро-2020 полиция отобрала у одного из болельщиков украинский флаг во время просмотра матча Нидерланды — Украина.

Об этом, как сообщает Чемпионат, рассказал один из фанатов.

— Когда шли в фанзону, несколько ребят кричали: «Украина, мы за вас!» Это было очень приятно. А вот когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать. А когда зашли на территорию фанзоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские не дай бог не докопались, — сказал болельщик.

Матч Нидерланды — Украина завершился поражением «сине-желтых» со счетом 2:3.

Свой следующий поединок на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют 17 июня с Северной Македонией.