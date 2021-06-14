Президент Литвы Гитанас Науседа во время 31-го саммита Организации Североатлантического договора призвал Альянс выполнить предоставленные Украине и Грузии обещания относительно перспективы членства в НАТО.

Об этом пишет Европейская правда.

— Обещания, которые мы дали Украине и Грузии, должны быть сохранены. Напомню, что мы дали обещания на саммите в Бухаресте в 2008 году относительно перспектив членства, — сказал он.

Гитанас Науседа также отметил, что белорусский режим становится реальной угрозой, а потому на саммите следует рассмотреть не только угрозы, которые идут от РФ, но и от Беларуси.

— Саммит проходит очень вовремя, ведь мы видим различные угрозы. Я представляю одну из балтийских стран, которые видят различные угрозы с востока, которые идут от России, а в последнее время и из Беларуси. Мы хотим обсудить коллективную безопасность, для которой нужны большие финансовые возможности, которые мы обсудим в рамках стратегии-2030... мы видим попытки России проглотить эту страну, создать плацдарм. Беларусь теряет последние признаки независимости и единство критически важно для НАТО, — сказал Гитанас Науседа.

Напомним, 14 июня стартовал 31-й саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), в ходе которого будет обсуждаться в том числе вывод войск из Афганистана, отношения с Россией и Китаем и расходы на оборону.

Напомним, в начале года государственная дума Российской Федерации единогласно проголосовала за продление ядерного соглашения «New START» с Соединенными Штатами Америки на 5 лет.