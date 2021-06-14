Премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что деоккупация Крыма и Донбасса станут началом для признания Украиной газопровода «Северный поток-2».

Об этом он написал на официальной странице в Twitter.

Глава дипломатического ведомства отметил, что такую позиции он продекларировал на прошлой неделе в Берлине.

— «Северный поток – 2» – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике. Мы против «СП – 2». Условием его запуска должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из России в Германию завершено, с 11 июня начнется его заполнение газом.