В Николаевском облсовете не знают, кто прислушался к их рекомендации и помог бизнесу в карантин.

Об этом речь шла в понедельник, 14 июня, в ходе пресс-конференции руководства Николаевского областного совета по итогам полугода работы, — передает корреспондент НикВести.

— Мы вносили, это было представление ОГА, мы его исправили в том, что там обязательно участие областного бюджета. Это не только на плечи территориальных общин возлагалось. Потом исполнение решения пошло в ОГА, как исполнительной ветки власти. На сегодня они должны были получить информацию о том, сколько предпринимателей и людей зарегистрировались (в Дія – прим.) и пострадали из-за локдауна. На дату пресс-конференции у меня нет данных, сколько людей заявилось, не знаю, честно говоря, — сказала глава облсовета Анна Замазеева.

Она предложила задать этот вопрос исполнительным органам власти.

Читайте также: Проект решения о помощи бизнесу, который депутаты Николаевского облсовета утвердили «за основу», но не проголосовали «в целом», нельзя считать принятым, поскольку это нарушает Регламент работы облсовета. Об этом написала экс-глава облсовета, депутат текущего созыва Виктория Москаленко в комментариях под публикацией в Telegram-канале главного редактора НикВести Олега Деренюги.

Изначально проект решения приняли за основу - его поддержали 33 депутата, но при голосовании в целом за него только 31 депутат отдал свой голос при 33 минимально необходимых.

Потом юристы Николаевского областного совета заявили, что депутаты все-таки поддержали рекомендацию городским, поселковым и сельским советам оказывать финансовую помощь предпринимателям, которые пострадали от пандемии COVID-19.

Примечательно, но 2 апреля глава облсовета Анна Замазеева пообещала, что в ближайшее время они определят сумму и выделят ее из местного бюджета в качестве финансовой помощи бизнесу.