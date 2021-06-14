Президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.

Фрагменты из интервью опубликованы на сайте телеканала.

Журналист NBC News спросил у Путина готов ли он гарантировать, что Алексей Навальный выйдет из тюрьмы живым.

— Я исхожу из предпосылки, что к человеку, о котором вы упомянули, будут применяться такие же меры и ни в коей мере не хуже, чем к любому другому, кто окажется в тюрьме, — сказал Владимир Путин.

В ответ журналист говорит: «Его имя — Алексей Навальный. Люди заметят, что вы сказали, что он не выйдет из тюрьмы живым». Путин, перебивая корреспондента, отвечает: «А мне все равно».

Он заявил, что у российских властей «нет традиции» убивать кого бы то ни было. Так он ответил на вопрос, отдавал ли он приказ убить Навального.

— У нас нет такой привычки — убивать кого-либо, — сказал Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.