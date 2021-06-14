В Германии Telegram грозит 55 миллионов евро штрафа, так как в компании отсутствует контактное лицо для общения с государством насчет распространения контента, нарушающего законы.

Об этом сообщает Der Spiegel в понедельник, 14 июня.

При этом если компания откажется сотрудничать с властями ФРГ, то приложение в стране могут заблокировать.

Минюст Германии требует, в частности, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание в постах и активно делился пользовательскими данными, необходимыми для расследований. Федеральное управление юстиции, подконтрольное Минюсту, уже возбудило производство в отношении Telegram.

На данный момент у немецких властей есть адрес представительства мессенджера в Дубае, однако следователи говорят, что посылать туда запросы нет смысла, так как они никогда не получали ответа от компании, когда пытались выяснить, кто стоит за аккаунтом в мессенджере, на котором совершаются преступления.

В WhatsApp считают, что конкурирующий мессенджер Telegram может читать переписку пользователей.