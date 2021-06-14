Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что эпидемическая ситуация в Украине уже отвечает критериям «зеленой зоны» в ЕС вероятно не соответствует действительности.

Об этом сообщает «Европейская правда», ознакомившись с действующими критериями Евросоюза и показателями, опубликованными Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Рекомендации Совета ЕС относят к критериям «зеленой зоны» не только показатель заболеваемости, но и процент положительных тестов среди всех сделанных.

Для «зеленой зоны» показатель заболеваемости за последние 14 дней должен быть меньше 50 на 100 000 населения и при этом процент положительных тестов среди всех сделанных меньше 4%; или показатель заболеваемости должен быть меньше 75 при проценте позитивности менее 1%.

Данные Центра общественного здоровья свидетельствуют, что для Украины процент положительных тестов сейчас составляет 3,3%. При этом, учитываются именно те тесты, как и в ЕС — ПЦР и антиген-тесты.

Стоит отметить, что потенциальное вхождение Украины в зеленую зону по европейским критериям не означает автоматического открытия возможности путешествий украинских туристов в ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все области Украины по показателям заболеваемости COVID-19 находятся в зеленой карантинной зоне не только по национальным, но и по критериям Европейского союза.