Все области Украины по показателям заболеваемости COVID-19 находятся в зеленой карантинной зоне не только по национальным, но и по критериям Европейского союза.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

— Все области Украины находятся в «зеленой» зоне. В соответствии с критериями Европейского союза Украина также сегодня вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения, — проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что за прошедшие сутки выявлено 420 новых больных COVID-19. По его словам, это - самый низкий показатель за последний год.

Кроме того, глава правительства рассказал, что более 1 млн 479 тыс. граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, а более 238 тыс. человек — две дозы. Он добавил, что за прошедшие выходные сделали прививки 57 тыс. украинцев, было открыто более 50 центров вакцинации, в которых работали 178 мобильных бригад.

По словам премьер-министра, Украина на сегодня получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется сделать прививки 5 млн граждан.

Также на совещании отмечалось, что продолжается работа по созданию так называемого «ковид-сертификата». В Министерстве цифровой трансформации напомнили, что 1 июля этого года внутренний украинский «ковид-сертифика» должен появиться в приложении «Дия».

Напомним, за минувшие сутки, 13 июня, в Украине выявили 420 новых случаев коронавируса. Среди них — 32 случая у детей и 2 медработников.