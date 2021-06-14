За минувшие сутки, 13 июня, в Украине выявили 420 новых случаев коронавируса. Среди них — 32 случая у детей и 2 медработника. В антилидерах и Николаевская область.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки госпитализировали 464 человек, умерли — 13 и выздоровели — 3328.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

За вчера протестировано: методом ПЦР — 11 638 человек, методом ИФА — 1589 человека, экспресс-тестами — 4629.

За все время пандемии в Украине заболели 2 223 978 человек.

Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин считает, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью.