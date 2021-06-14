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За минувшие сутки, 13 июня, в Украине выявили 420 новых случаев коронавируса. Среди них — 32 случая у детей и 2 медработника. В антилидерах и Николаевская область.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки госпитализировали 464 человек, умерли — 13 и выздоровели — 3328.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
За вчера протестировано: методом ПЦР — 11 638 человек, методом ИФА — 1589 человека, экспресс-тестами — 4629.
За все время пандемии в Украине заболели 2 223 978 человек.
Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин считает, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью.
За минувшие сутки, 13 июня, в Украине выявили 420 новых случаев коронавируса. Среди них — 32 случая у детей и 2 медработника. В антилидерах и Николаевская область.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки госпитализировали 464 человек, умерли — 13 и выздоровели — 3328.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
За вчера протестировано: методом ПЦР — 11 638 человек, методом ИФА — 1589 человека, экспресс-тестами — 4629.
За все время пандемии в Украине заболели 2 223 978 человек.
Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин считает, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью.