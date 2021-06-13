Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин считает, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью.

Об заявил он в эфире Завтрака с 1+1.

Он считает, что несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине, адаптивный карантин надо продлить.

— Карантин надо продлевать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция даже если большинство мероприятий, направленных на противодействие коронавируса, будут отменены. Даже США оставляют требование ношения масок несмотря на большие темпы вакцинации. Это обычная практика, — подчеркнул Игорь Кузин.

Несмотря на то, что в Минздраве планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан, врач ожидает возвращения коронавируса осенью.

— Мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и в начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной - не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть - вакцинирована, — подчеркнул Игорь Кузин.

Напомним, что по состоянию на утро, 13 июня, в Украине подтвердили 857 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 37 детей и 17 медработников.