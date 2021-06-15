Главы государств и правительств НАТО, встретились сегодня в Брюсселе, рассмотрели повестку дня развития «НАТО 2030» и согласовали восемь ключевых направлений деятельности в рамках этой инициативы.

Об этом во время пресс-конференции по итогам Брюссельского саммита НАТО заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

— Мы обсудили нашу амбициозную повестку дня НАТО 2030, которая должна обеспечить, чтобы Альянс был дееспособным ответить на вызовы и угрозы современности и завтрашнего дня. Мы приняли конкретные решения в восьми ключевых сферах. Во-первых, мы согласились развивать НАТО как трансатлантический форум для консультаций и совместных действий по всем делам, касающимся нашей безопасности. Мы согласились также укрепить и расширить наши политические консультации и координацию, — сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, вторым согласованным направлением является усиление системы сдерживания и обороны, в частности, путем выполнения тех обязательств в этой сфере, которые союзники приняли на себя после событий 2014 года.

Третье ключевое направление — укрепление устойчивости демократических обществ, путем координации обязательств в этой сфере между лидерами НАТО. Для этого будут разработаны общие цели в сфере устойчивости для всего НАТО, и на их основе будут определяться конкретные национальные цели для каждой из стран-союзниц, в частности, в сфере защиты критической инфраструктуры.

Четвертое направление — содействие тому, чтобы НАТО оставалось на острие технологического прогресса. Союзники согласились совместно учредить так называемый «оборонительный ускоритель инноваций для Северной Атлантики», который будет работать со стартапами, промышленностью, научными учреждениями, и будет продвигать трансатлантическое сотрудничество, поможет избегать технологических недостатков среди стран Альянса. Союзники также согласились учредить Фонд инноваций НАТО, чтобы стимулировать развитие и применение новейших технологий.

Пятое ключевое направление, которое было согласовано во время саммита НАТО, - укрепление международного порядка, основанного на правилах. Для достижения этой цели Альянс будет укреплять партнерство с Азиатско-Тихоокеанским регионом, с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, будет искать возможность установить новые отношения со странами в Латинской Америке, в Африке и в Азии. Отдельное внимание Альянс уделяет дальнейшему развитию партнерства с Европейским Союзом.

— Шестое направление — мы существенно увеличим тренировки и усилия по развитию возможностей для стран-партнеров, от Украины и Грузии до Ирака и Иордании, — сказал Йенс Столтенберг.

Седьмым направлением развития Альянса он назвал ответ на вопросы, касающиеся безопасности в проявлении климатических изменений. В частности, союзники согласились включить этот фактор в оборонное планирование и начать оценку вредных выбросов от военной деятельности, для того, чтобы внести свой вклад в реализацию глобальной цели по достижению нулевого уровня загрязнения окружающей природной среды до 2050 года.

— Восьмое. Мы согласились развить новую Стратегическую концепцию НАТО нашего следующего саммита в 2022 году, чтобы подтвердить наши ценности, а также учесть существенные изменения в ситуации относительно безопасности, которые произошли в течение минувшего десятилетия, — сказал Йенс Столтенберг.

При этом он отметил, что повестка дня «НАТО 2030» определяет очень амбициозные цели, для достижения которых потребуются соответствующий уровень финансирования и совместные инвестиции. В этом контексте он приветствовал тот факт, что в течение прошлых семи лет подряд европейские союзники по НАТО и Канада последовательно увеличивали оборонные расходы, которые суммарно выросли на дополнительные 260 миллиардов долларов США с 2014 года. Это же касается поддержки миссий и операций НАТО, и более справедливого распределения финансовой нагрузки в этом смысле между союзниками по Альянсу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.